Edilizia | Vanessa Pesenti | “Facciamo fatica a trovare personale qualificato e competente”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Bergamo. Eco-bonus, sisma-bonus, detrazioni, incentivi: il mondo dell’e la sua filiera sta vivendo un boom economico come non si aspettava da anni., presidente di Ance Bergamo, traccia un bilancio dell’anno appena trascorso e ammette: “che possa aiutarci a realizzare tutte i lavori che abbiamo in corso”. “Come associazione, per far fronte a questa necessità, con il nostro ente bilaterale di riferimento che è la Cassa edile puntiamo alla formazione. Anche per qualificare meglio ilche già abbiamo e soprattutto per formazione i lavoratori che faranno il loro ingresso nelle nostre imprese. Formazione e qualificazione che, per ...