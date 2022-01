Ecco come cambia la quarantena precauzionale per alcune categorie (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Le disposizioni di quarantena precauzionale impartite dalla Direzione centrale Salute della Regione alle Aziende sanitarie sono mutate a far data dal 31 dicembre 2021”. Lo evidenzia il vicegovernatore Riccardi Riccardi. “Le novità – ha spiegato Riccardi – riguardano solo i vaccinati con ciclo completo, o guariti da Covid-19, da 120 giorni o meno e i vaccinati che abbiano ricevuto la dose di richiamo del ciclo primario (booster)”. Per tali categorie le disposizioni di quarantena precauzionale impartite precedentemente al 31 dicembre nei confronti dei contatti stretti dei soggetti confermati positivi sono annullate. Ai vaccinati con ciclo completo, o guariti da Covid-19, da 120 giorni o meno e ai vaccinati che abbiano ricevuto la dose di richiamo del ciclo primario (booster) in contatto con ... Leggi su udine20 (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Le disposizioni diimpartite dalla Direzione centrale Salute della Regione alle Aziende sanitarie sono mutate a far data dal 31 dicembre 2021”. Lo evidenzia il vicegovernatore Riccardi Riccardi. “Le novità – ha spiegato Riccardi – riguardano solo i vaccinati con ciclo completo, o guariti da Covid-19, da 120 giorni o meno e i vaccinati che abbiano ricevuto la dose di richiamo del ciclo primario (booster)”. Per talile disposizioni diimpartite precedentemente al 31 dicembre nei confronti dei contatti stretti dei soggetti confermati positivi sono annullate. Ai vaccinati con ciclo completo, o guariti da Covid-19, da 120 giorni o meno e ai vaccinati che abbiano ricevuto la dose di richiamo del ciclo primario (booster) in contatto con ...

Advertising

ladyonorato : Ecco come il governo #Draghi tratta i servitori dello Stato, dopo decenni di sacrifici e onorato servizio. Onore al… - GuidoDeMartini : ECCO COME FINISCE con i colpi di genio del governo(secondo cui un vaccinato, magari inconsapevolmente positivo, può… - emergency_ong : Torta di #buon2022 preparata dallo staff afgano, tutto al femminile, della nostra maternità in #Panshir: ecco come… - VladiNeri : RT @ladyonorato: Ecco come il governo #Draghi tratta i servitori dello Stato, dopo decenni di sacrifici e onorato servizio. Onore alle #FFO… - BdiBeppe : @istsupsan come mai non è stato mai detto che il #vaccino è un medicinale soggetto a prescrizione medica? #Covid_19… -