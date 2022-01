“É sempre mezzogiorno” | risone di Sergio Barzetti

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Le feste sono finite… ma non del tutto! Lo sa bene, che utilizzando il suo amato riso, prepara una torta di riso ricca, ricchissima, per inaugurare l’anno nel migliore dei modi. Ecco il. Ingredienti 600 g riso Carnaroli, 6 bustine di zafferano, 300 g cavolfiori misti, 1,5 l brodo di carne mista, 80 g burro, 100 g formaggio grattugiato, 1 bicchiere di vino bianco, 200 g prosciutto cotto, 300 g taleggio, 300 g salsiccia, 400 g gorgonzola, alloro, sale Procedimento Prepariamo il risotto, seguendo il procedimento classico: tostiamo il riso in un tegame, senza aggiungere altro. Sfumiamo con il vino bianco e, successivamente, bagniamo con il brodo. Portiamo a cottura, aggiungendo il brodo all’occorrenza. A metà cottura, aggiungiamo anche lo zafferano in polvere. Quando il riso è cotto, spegniamo il fuoco e ...

Advertising

MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Pane del recupero di Fulvio Marino - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Pancake salato avocado e salmone - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Pappardelle al cacao con fonduta e speck - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Risone di Sergio Barzetti - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Alette di pollo in agrodolce -

Ultime Notizie dalla rete : sempre mezzogiorno

Lanostratv

È seguita poi una costante attività sismica, peraltro già in atto dal 201, con sette eventi da inizio 2022 con scosse di lieve intensità nonpercepite dalla popolazione con epicentro sull'asse ...a causa di avaria, sono stati soppresse anche le corse delle 7.26 da Napoli per Torre del Greco via Centro direzionale, nel tratto da San Giorgio a Torre del Greco, e delle 8.13 da Torre del ...È sempre mezzogiorno ricette di oggi 3 gennaio 2022: risone di Sergio Barzetti Prima puntata del nuovo anno per È sempre mezzogiorno tornato puntuale dopo ...Nella puntata di oggi di È sempre Mezzogiorno la zia Cri ha preparato il pancake salato con avocado e salmone. Ecco gli ingredienti per il piatto: . Passiamo ora al procedimento della ricetta. [IN AGG ...