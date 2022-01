E se Forza Italia puntasse su Casellati per il Colle? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tra meno di un mese saremo in piena bagarre per l’elezione del Presidente della Repubblica e Silvio Berlusconi scalpita sperando nella possibilità di una sua elezione. In teoria – soprattutto perché oltre il 10% dei grandi elettori ha cambiato partito, confluendo in un eterogeneo “gruppo misto” dove c’è politicamente di tutto e il suo esatto contrario – questa volta il centrodestra avrebbe una maggioranza relativa nel votare un proprio candidato, ma non sufficiente a garantirne l’elezione, anche se qualcuno ipotizza che – complice il voto segreto e con possibili acquisti non disinteressati – dal quarto scrutinio l’ex Cavaliere potrebbe anche farcela. Personalmente ritengo che non ce la farà mai, e mi chiedo se – dietro alle scontate parole di compattezza ed unità – il centrodestra non debba invece già considerare anche un “piano B” da mettere sul tavolo al momento in cui Berlusconi ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tra meno di un mese saremo in piena bagarre per l’elezione del Presidente della Repubblica e Silvio Berlusconi scalpita sperando nella possibilità di una sua elezione. In teoria – soprattutto perché oltre il 10% dei grandi elettori ha cambiato partito, confluendo in un eterogeneo “gruppo misto” dove c’è politicamente di tutto e il suo esatto contrario – questa volta il centrodestra avrebbe una maggioranza relativa nel votare un proprio candidato, ma non sufficiente a garantirne l’elezione, anche se qualcuno ipotizza che – complice il voto segreto e con possibili acquisti non disinteressati – dal quarto scrutinio l’ex Cavaliere potrebbe anche farcela. Personalmente ritengo che non ce la farà mai, e mi chiedo se – dietro alle scontate parole di compattezza ed unità – il centrodestra non debba invece già considerare anche un “piano B” da mettere sul tavolo al momento in cui Berlusconi ...

