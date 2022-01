È morto Gianni Celati | famoso scrittore e traduttore

(Di lunedì 3 gennaio 2022) È, il, critico letterario e. Da tempo viveva in Inghilterra, precisamente a Brighton., tra traduzioni, critica letteraria e scritturaaveva 84 anni ed èoggi. Nasce nel 1937 a Sondrio, e si laurea a Bologna con una tesi su Joyce. È nel 1971 che pubblica il suo primo romanzo, Comiche. Ricordiamo tra le sue opere, Narratori delle pianure, per cui ottiene il premio Cinque Scole e Grinzane-Cavour, Quattro novelle sulle apparenze, la trilogia Parlamenti buffi. È ricordato anche comedi Bartleby lo scrivano di Melville, ma ha tradotto anche La Certosa di Parma di Stendhal, Poesie della ...

Una raccolta di letture foglianti, per ricordarloCelati, scrittore, traduttore e critico letteraio, èieri notte, all'età di 84 anni, a Brighton, in Inghilterra, dove viveva con la ...ROMA - Lutto nel mondo della cultura: si è spento a 84 anniCelati, scrittore, traduttore, intellettuale. 'Con dolore apprendo della scomparsa diCelati, un grande intellettuale del Novecento, un autore mai banale, uno straordinario traduttore che ha studiato con maestria la lingua italiana e le sue sonorità - ha commentato il ministro ...Gianni Celati aveva 84 anni ed è morto oggi. Nasce nel 1937 a Sondrio, e si laurea a Bologna con una tesi su Joyce. È nel 1971 che pubblica il suo primo romanzo, Comiche. Ricordiamo tra le sue opere, ...Scrittore, traduttore e critico letteraio, aveva 84 anni. È scomparso ieri sera a Brighton, in Inghilterra, dove viveva con la moglie Gillian Haley dal 1990 ...