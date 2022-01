“Due milioni di positivi e ospedali intasati”: le preoccupanti previsioni di Nino Cartabellotta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, è preoccupato per i tanti casi di positività al Covid nel nostro Paese. La variante Omicron ha preso il sopravvento in Italia e ogni giorno si registrano oltre 100.000 casi accertati. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è stato intervistato nel corso della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente della Fondazione Gimbe,, è preoccupato per i tanti casi dità al Covid nel nostro Paese. La variante Omicron ha preso il sopravvento in Italia e ogni giorno si registrano oltre 100.000 casi accertati., presidente della Fondazione Gimbe, è stato intervistato nel corso della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

marcoconterio : ???? Maurizio Sarri ha scelto Layvin Kurzawa per la #Lazio: trattativa avanzata col #PSG. Richiesta di 3-4 milioni ma… - Corriere : In Gran Bretagna «due milioni di positivi». E a Londra una persona su venti ha il Covid - marattin : ce ne sono 32 milioni. Otto volte tanto. Immaginate di avere due torte: una la dovete dividere per 32 persone, l’al… - _fiorucci : RT @luigivanti: 'Avremo due milioni di contagi ed ospedali pieni', scrive Fondazione Gimbe. E allora la domanda sorge spontanea: ma sti 'va… - Giordano218 : Un virus così mortale che in due anni ha decimato l'intera popolazione mondiale non vaccinata. Come dite? Non è cos… -