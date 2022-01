Dove vedere la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus in TV (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inter-Juventus è la finale di Supercoppa italiana 2022 in programma il prossimo 12 gennaio allo stadio San Siro di Milano. Si affrontano rispettivamente i campioni d’Italia in carica dell’Inter e i rivali bianconeri, vincitori dell’ultima edizione della Coppa Italia. I favori del pronostico sono per la squadra nerazzurra, laureatasi campione d’inverno con un turno d’anticipo e forte di un vantaggio sulla Vecchia Signora di 12 punti. Anche senza Lukaku e Antonio Conte, i due principali attori protagonisti della passata stagione, l’Inter appare come la squadra da battere. Riuscirà la Juve, che intanto ha riabbracciato Massimiliano Allegri in panchina dopo le parentesi Sarri e Pirlo, a sovvertire i pronostici della vigilia? Di seguito tutto quello da sapere su ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 3 gennaio 2022)è ladi2022 in programma il prossimo 12 gennaio allo stadio San Siro di Milano. Si affrontano rispettivamente i campioni d’Italia in carica dell’e i rivali bianconeri, vincitori dell’ultima edizione della Coppa Italia. I favori del pronostico sono per la squadra nerazzurra, laureatasi campione d’inverno con un turno d’anticipo e forte di un vantaggio sulla Vecchia Signora di 12 punti. Anche senza Lukaku e Antonio Conte, i due principali attori protagonisti della passata stagione, l’appare come la squadra da battere. Riuscirà la Juve, che intanto ha riabbracciato Massimiliano Allegri in panchina dopo le parentesi Sarri e Pirlo, a sovvertire i pronostici della vigilia? Di seguito tutto quello da sapere su ...

