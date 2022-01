Dopo dieci anni si taglia la barba: Lele Adani lo aveva promesso alla mamma (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ora, Dopo aver mantenuto la promessa, si rade e " come si legge su Tgcom24 e Corriere della Sera , scrive: " Posso parlare con te ogni giorno ". L'amore per la mamma scomparsa L' ex difensore di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ora,aver mantenuto la promessa, si rade e " come si legge su Tgcom24 e Corriere della Sera , scrive: " Posso parlare con te ogni giorno ". L'amore per lascomparsa L' ex difensore di ...

Advertising

fattoquotidiano : Brexit un anno dopo: insoddisfatti dell’uscita oltre sei britannici su dieci. E anche il 42% di chi aveva votato Le… - ilriformista : Dopo dieci anni di persecuzione politico-giudiziaria, #Burzi non ha più sopportato l’umiliazione. Come Cagliari, co… - AlbertoBagnai : Dieci anni dopo, c’è ancora chi si informa sui giornali. - AleB36178648 : @Covidioti Entro alla Feltrinelli, con addosso mascherina, dopo dieci minuti me la abbasso per farmi leggere il lab… - altemaree : Comunque io parlo parlo ma sono la peggiore sottona. Solo una volta sono andata a letto con qualcuno pensando di av… -