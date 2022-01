Donnarumma AD Terna è il nuovo presidente di GO15 | Tema energia è oggi più che mai centrale

Advertising

Roma, 3 gennaio 2022 Dal primo gennaio 2022 Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, è il presidente di GO15, l'associazione internazionale che raggruppa i principali operatori della trasmissione elettrica a livello globale. È la prima volta che un italiano ricopre questo ruolo. Per l'infrastruttura la società guidata da Stefano Donnarumma utilizzerà un cavo interrato con isolamento in XLPE, tecnologia più efficiente e avanzata che necessita di minore manutenzione. ROMA (ITALPRESS) - Terna ha selezionato e premiato le idee e i progetti innovativi nati in azienda nell'ambito del nuovo programma di corporate entrepreneurship "Terna Ideas", lanciato quest'anno per ...