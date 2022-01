Domenica In: Pierpaolo Pretelli tagliato fuori da Mara Venier? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di Striscia la Notizia, divenuto noto grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, è stato lasciato a casa da Mara Venier in occasione dell’ultima puntata di Domenica In.La padrona di casa avrebbe così deciso di tagliarlo fuori dal programma? Il compagno di Giulia Salemi è stato messo in panchina da Mara Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 3 gennaio 2022), l’ex velino di Striscia la Notizia, divenuto noto grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, è stato lasciato a casa dain occasione dell’ultima puntata diIn.La padrona di casa avrebbe così deciso di tagliarlodal programma? Il compagno di Giulia Salemi è stato messo in panchina da

Advertising

infoitcultura : Mara Venier, la decisione a Domenica In: 'Pierpaolo Pretelli non ci sarà' - imieibabbalei : Ricordando la sua bellezza quella domenica! Pierpaolo in total black sempre un grande dono! #prelemi - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli non c’è oggi a Domenica In, perché?/ Salta anche Il Musichiere… - infoitcultura : Domenica In torna in tv senza Pierpaolo Pretelli - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In, ecco perché -