Domenica In, Paolo Del Debbio scoppia in lacrime: “Mio padre pesava 40 chili, rimetteva tutto”. Mara Venier interviene: “Guarda, sto come te” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Momenti di forte commozione nella prima puntata di Domenica In del 2022. Tra gli ospiti di Mara Venier c’era anche Paolo Del Debbio, che ha presentato il suo nuovo libro “Le 10 cose che ho imparato dalla vita“: nel corso della chiacchierata, il giornalista e conduttore ha ricordato il padre, deportato durante la Seconda Guerra Mondiale nel campo di concentramento e smistamento nazista di Buchenwald. “Non hanno mai perso la dignità. Si alzavano alle 06:00, faceva un freddo bestia – ha spiegato -. C’era la stufa ma gli aguzzini bastardi delle SS non l’attivavano mai. Andavano al lavandino, rompevano il ghiaccio, si lavavano, si facevano la barba. Volevano dimostrare che gli aguzzini gli avevano tolto la libertà, ma loro avrebbero continuato a curarsi: ‘Mi faccio vedere con la schiena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Momenti di forte commozione nella prima puntata diIn del 2022. Tra gli ospiti dic’era ancheDel, che ha presentato il suo nuovo libro “Le 10 cose che ho imparato dalla vita“: nel corso della chiacchierata, il giornalista e conduttore ha ricordato il, deportato durante la Seconda Guerra Mondiale nel campo di concentramento e smistamento nazista di Buchenwald. “Non hanno mai perso la dignità. Si alzavano alle 06:00, faceva un freddo bestia – ha spiegato -. C’era la stufa ma gli aguzzini bastardi delle SS non l’attivavano mai. Andavano al lavandino, rompevano il ghiaccio, si lavavano, si facevano la barba. Volevano dimostrare che gli aguzzini gli avevano tolto la libertà, ma loro avrebbero continuato a curarsi: ‘Mi faccio vedere con la schiena ...

