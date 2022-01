Domenica In, Paolo Del Debbio racconta del padre e scoppia in lacrime: il drammatico racconto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella puntata di ieri di ‘Domenica In’, condotto da Mara Venier, come ospite c’era anche Paolo Del Debbio, in studio per presentare il suo libro ’Le 10 cose che ho imparato dalla vita’. Durante il racconto Del Debbio si è soffermato sul ricordo del padre ed è stato a quel punto che è crollato in lacrime. Il conduttore televisivo ha raccontato la vicenda del padre deportato nel campo di concentramento di Buchenwald, durante il secondo conflitto mondiale. Nel campo di Buchenwald il padre trascorse due lunghi anni, prima della liberazione nel 1945 da parte degli americani. Leggi anche -> “Il mio errore più grave…”: il 2022 di Domenica In comincia con Massimo Ranieri Secondo il ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella puntata di ieri di ‘In’, condotto da Mara Venier, come ospite c’era ancheDel, in studio per presentare il suo libro ’Le 10 cose che ho imparato dalla vita’. Durante ilDelsi è soffermato sul ricordo deled è stato a quel punto che è crollato in. Il conduttore televisivo hato la vicenda deldeportato nel campo di concentramento di Buchenwald, durante il secondo conflitto mondiale. Nel campo di Buchenwald iltrascorse due lunghi anni, prima della liberazione nel 1945 da parte degli americani. Leggi anche -> “Il mio errore più grave…”: il 2022 diIn comincia con Massimo Ranieri Secondo il ...

Advertising

fanpage : Paolo Del Debbio in lacrime a #DomenicaIn, il ricordo straziante sul padre deportato - Marilenapas : RT @fanpage: Paolo Del Debbio in lacrime a #DomenicaIn, il ricordo straziante sul padre deportato - FQMagazineit : Domenica In, Paolo Del Debbio scoppia in lacrime: “Mio padre pesava 40 chili, rimetteva tutto”. Mara Venier intervi… - _DAGOSPIA_ : PAOLO DEL DEBBIO IN LACRIME A 'DOMENICA IN' MENTRE RACCONTA LA STORIA DEL PADRE... - PasqualeMarro : #DomenicaIn: il dramma familiare di Paolo Del Debbio -