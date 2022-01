Domani via al Nuovo Totocalcio, ecco le partite della prima schedina (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Nuovo Totocalcio è pronto a rinascere. Il 9 gennaio ci sarà la prima schedina. Le giocate apriranno il 4 gennaio a partire dalle ore 7 per chiudere alle ore 12.15 del 9 gennaio 2022. La nuova modalità, ricorda Agipronews, prevede la divisione dei match in palinsesto in due diversi pannelli: nel primo (composto da otto eventi) verranno inserite le partite più equilibrate, scelte tra quelle in programma tra il sabato pomeriggio e la domenica sera. Nel secondo andranno invece le partite di cartello (questa settimana 12), o comunque di maggior interesse. ecco le partite scelte per la prima schedina: Obbligatori: Villarreal – Atletico Madrid Torino – Fiorentina Clermont – Reims Empoli – Sassuolo Genoa – ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilè pronto a rinascere. Il 9 gennaio ci sarà la. Le giocate apriranno il 4 gennaio a partire dalle ore 7 per chiudere alle ore 12.15 del 9 gennaio 2022. La nuova modalità, ricorda Agipronews, prevede la divisione dei match in palinsesto in due diversi pannelli: nel primo (composto da otto eventi) verranno inserite lepiù equilibrate, scelte tra quelle in programma tra il sabato pomeriggio e la domenica sera. Nel secondo andranno invece ledi cartello (questa settimana 12), o comunque di maggior interesse.lescelte per la: Obbligatori: Villarreal – Atletico Madrid Torino – Fiorentina Clermont – Reims Empoli – Sassuolo Genoa – ...

