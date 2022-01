Dobbiamo salvare il capitalismo e la società aperta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times World Review in edicola a Milano e Roma e ordinabile qui. —————————————— La morte dell’economia di mercato è stata a lungo un evento tanto previsto quanto esagerato. Forse, però, questa volta è diverso. Per ragioni che hanno poco a che fare con il mercato e molto con il contesto, politico e culturale, nel quale ci troviamo. Dal punto di vista non biologico ma politico, la pandemia somiglia molto alle tante crisi di cui è costellata la storia degli ultimi due secoli. In esse, è facile individuare un tratto comune. Come ha spiegato in un’importante ricerca del 1987 l’economista Robert Higgs, «lo Stato è cresciuto repentinamente all’arrivo di ogni grande crisi. Dopo che la crisi è passata, il peso dello Stato si è ridotto, anche se solitamente non è tornato ai livelli pre-crisi, o anche solo al livello che ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times World Review in edicola a Milano e Roma e ordinabile qui. —————————————— La morte dell’economia di mercato è stata a lungo un evento tanto previsto quanto esagerato. Forse, però, questa volta è diverso. Per ragioni che hanno poco a che fare con il mercato e molto con il contesto, politico e culturale, nel quale ci troviamo. Dal punto di vista non biologico ma politico, la pandemia somiglia molto alle tante crisi di cui è costellata la storia degli ultimi due secoli. In esse, è facile individuare un tratto comune. Come ha spiegato in un’importante ricerca del 1987 l’economista Robert Higgs, «lo Stato è cresciuto repentinamente all’arrivo di ogni grande crisi. Dopo che la crisi è passata, il peso dello Stato si è ridotto, anche se solitamente non è tornato ai livelli pre-crisi, o anche solo al livello che ...

