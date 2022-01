Dipendente in malattia, quali controlli può fare l’azienda? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nei rapporti di lavoro la malattia si caratterizza per essere un evento morboso di origine non professionale tale da determinare l’impossibilità sopravvenuta del Dipendente a rendere la prestazione definita nel contratto. Dal momento che la malattia ha strascichi non trascurabili, a partire dalla riorganizzazione dell’attività produttiva sino ad arrivare all’intervento economico (ove previsto) da parte dell’INPS, attraverso l’erogazione di un’apposita indennità di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, la normativa e la giurisprudenza ammettono due tipologie di controllo del Dipendente in malattia: La prima, di competenza dell’INPS, diretta a controllare lo stato di malattia; La seconda, eseguita dal datore di lavoro o dalle agenzie investigative, finalizzata ad ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nei rapporti di lavoro lasi caratterizza per essere un evento morboso di origine non professionale tale da determinare l’impossibilità sopravvenuta dela rendere la prestazione definita nel contratto. Dal momento che laha strascichi non trascurabili, a partire dalla riorganizzazione dell’attività produttiva sino ad arrivare all’intervento economico (ove previsto) da parte dell’INPS, attraverso l’erogazione di un’apposita indennità di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, la normativa e la giurisprudenza ammettono due tipologie di controllo delin: La prima, di competenza dell’INPS, diretta a controllare lo stato di; La seconda, eseguita dal datore di lavoro o dalle agenzie investigative, finalizzata ad ...

