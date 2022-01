Dino Giarrusso si candida a governatore in Sicilia. Ma dal M5s arriva la doccia fredda: «Iniziativa personale e fuori luogo» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Neanche il tempo di lanciarla, e già la candidatura di Dino Giarrusso a governatore della Sicilia è diventata un giallo. L’europarlamentare Cinquestelle ha annunciato questa mattina a L’aria che tira su La7 la sua intenzione di sfidare Nello Musumeci alle prossime Regionali. Peccato però che subito dopo dal M5s sia partita una nota che ha spento i suoi entusiasmi. «Nei giorni scorsi – ha detto Giarrusso in tv – ho ricevuto non centinaia, ma migliaia di richieste, da parte di cittadini Siciliani di ogni credo politico, di candidarmi alla presidenza della Regione per dare alla Sicilia un’autentica chance di cambiamento». Giarrusso aveva poi immaginato di coinvolgere prima gli iscritti del Movimento perché scegliessero ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Neanche il tempo di lanciarla, e già latura didellaè diventata un giallo. L’europarlamentare Cinquestelle ha annunciato questa mattina a L’aria che tira su La7 la sua intenzione di sfidare Nello Musumeci alle prossime Regionali. Peccato però che subito dopo dal M5s sia partita una nota che ha spento i suoi entusiasmi. «Nei giorni scorsi – ha dettoin tv – ho ricevuto non centinaia, ma migliaia di richieste, da parte di cittadinini di ogni credo politico, dirmi alla presidenza della Regione per dare allaun’autentica chance di cambiamento».aveva poi immaginato di coinvolgere prima gli iscritti del Movimento perché scegliessero ...

