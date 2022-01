Digitale terrestre | cosa cambia dal 3 gennaio | regione per regione

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nuovoin Italia dal 3peri consigli per continuare a guardare tutti i canali in tv. Un telecomando perre canale (via Pixabay)Lunedì 3è la nuova data spartiacque per il nuovoin Italia. Si parte nel Nord dello Stivale, dove sarà necessario risintonizzare i canali tv per continuare a guardare i programmi trasmessi sulle frequenze dedicate. Questo passaggio porterà immagini ad una qualità molto superiore, oltre ad espandere il pacchetto dei canali ricevuti. Già dal primo giorno di questo 2022 le frequenze di canali come TV8, Cielo e Sky TG24 sono trasmesse sul MUX TIMB 3. Vediamo ...

Prevista anche la possibilità per gli over 70 con reddito inferiore a 20mila euro di ricevere il nuovo decoder per il digitale terrestre a domicilio, consegnato da Poste italiane. ROMA - Nuova tappa della road map che porterà al nuovo digitale terrestre. Dal 3 gennaio i cittadini delle regioni del Nord Italia dovranno risintonizzare i canali tv per continuare a guardare i programmi. Italia1 HD, come tutti gli altri canali che sono passati all'alta definizione, hanno cambiato numerazione. Come spostare la lista?