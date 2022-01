Diana Del Bufalo nella bufera per le dichiarazioni contro il vaccino (Di lunedì 3 gennaio 2022) Diana Del Bufalo al centro di una bufera mediatica per le sue parole contro il vaccino anti Covid: l’attrice sostiene che non funzioni. Diana Del Bufalo, attrice e cantante, è stata ospite questa domenica 2 gennaio, al programma di Rai 1?Da noi…a ruota libera“. L’attrice della fiction “Che Dio ci aiuti” ha scatenato polemiche quando ha dichiarato di non essersi vaccinata e di ritenere inutile il siero contro il Covid-19. POTREBBE INTERESSARTI: Miriana Trevisan e il tumore all’utero: le parole sulla malattia (fonte: gettyimages)Diana inoltre ha dichiarato sul suo profilo Instagram di non aver fatto il vaccino perchè incompatibile con il suo “cuore ballerino“. inoltre ha affermato che proprio ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 gennaio 2022)Delal centro di unamediatica per le sue paroleilanti Covid: l’attrice sostiene che non funzioni.Del, attrice e cantante, è stata ospite questa domenica 2 gennaio, al programma di Rai 1?Da noi…a ruota libera“. L’attrice della fiction “Che Dio ci aiuti” ha scatenato polemiche quando ha dichiarato di non essersi vaccinata e di ritenere inutile il sieroil Covid-19. POTREBBE INTERESSARTI: Miriana Trevisan e il tumore all’utero: le parole sulla malattia (fonte: gettyimages)inoltre ha dichiarato sul suo profilo Instagram di non aver fatto ilperchè incompatibile con il suo “cuore ballerino“. inoltre ha affermato che proprio ...

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - RaiUno : Carlo Conti, Red Canzian, Diana Del Bufalo e Sergio Friscia sono gli ospiti di oggi di @francifialdini per la prima… - StefanoGuerrera : Sinceramente sconvolto dallo sproloquio di Diana del Bufalo. Sconvolto del fatto che non ci siano ripercussioni, si… - zazoomblog : Diana Del Bufalo su Rai1 dopo le dichiarazioni “no vax”: Francesca Fialdini interviene - #Diana #Bufalo… - blogtivvu : Diana Del Bufalo su Rai1 dopo le dichiarazioni “no vax”: Francesca Fialdini interviene -