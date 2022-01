Diana Del Bufalo nel caos: “Non mi sono vaccinata, il mio medico lo sconsiglia” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelle ultime ore, Diana Del Bufalo è finita al centro della polemica. Durante una diretta sul suo profilo Instagram, la cantante, nonché attrice, ha fatto alcune dichiarazioni in merito ai vaccini che hanno successivamente contribuito a scatenare un grande clamore sui social. Diana, infatti, secondo quanto riportato dal giornalista e conduttore televisivo Domenico Marocchi, avrebbe dichiarato che lei stessa non si vaccinerà poiché le è stato sconsigliato. Al GF Vip 6 scoppia il canna gate: Barù avrebbe fumato e rischia la squalifica Se davvero venisse appurato che il rinomato chef si è fatto una canna, la squalifica sarebbe inevitabile Diana Del Bufalo nel caos: ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelle ultime ore,Delè finita al centro della polemica. Durante una diretta sul suo profilo Instagram, la cantante, nonché attrice, ha fatto alcune dichiarazioni in merito ai vaccini che hanno successivamente contribuito a scatenare un grande clamore sui social., infatti, secondo quanto riportato dal giornalista e conduttore televisivo Domenico Marocchi, avrebbe dichiarato che lei stessa non si vaccinerà poiché le è statoto. Al GF Vip 6 scoppia il canna gate: Barù avrebbe fumato e rischia la squalifica Se davvero venisse appurato che il rinomato chef si è fatto una canna, la squalifica sarebbe inevitabileDelnel: ...

