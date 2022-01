“Devo dirtelo”. GF Vip, Manuel Bortuzzo lo confida a Lulù Selassiè: le telecamere hanno ripreso tutto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dentro la casa del GF Vip Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono sempre più vicini. Dopo tante incomprensioni ecco che l’amore sembra scoppiato. Pochi giorni fa, a letto, si sono concessi coccole, baci e solletico. E qualche diretta fa, interrogati da Alfonso Signorini su questo cambio di rotta quando tra loro sembrava tutto finito, Manuel Bortuzzo e Lulù si sono ritrovati finalmente d’accordo nel dichiarare il loro amore reciproco. Lei in particolare si è mostrata visibilmente emozionata, volendo sottolineare che la sua attrazione per lo sportivo è nata dal primo momento all’interno della Casa, oltre ad essersi detta contenta di non aver mollato nonostante i momenti difficili. Ma è proprio per Lulù Selassié che il pubblico del GF Vip ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dentro la casa del GF Vipsono sempre più vicini. Dopo tante incomprensioni ecco che l’amore sembra scoppiato. Pochi giorni fa, a letto, si sono concessi coccole, baci e solletico. E qualche diretta fa, interrogati da Alfonso Signorini su questo cambio di rotta quando tra loro sembravafinito,si sono ritrovati finalmente d’accordo nel dichiarare il loro amore reciproco. Lei in particolare si è mostrata visibilmente emozionata, volendo sottolineare che la sua attrazione per lo sportivo è nata dal primo momento all’interno della Casa, oltre ad essersi detta contenta di non aver mollato nonostante i momenti difficili. Ma è proprio perSelassié che il pubblico del GF Vip ...

Advertising

Becmade : @moltitudo Scusami ma devo dirtelo sento un lieve sentimento anti lombardo in queste parole - namJOONemesi : @amatriCHANa @BTS_twt IO AMO TEEEEE basta come devo dirtelo? Ti mando un album da colorare?? - _lun4__ : oh senti, io come devo dirtelo che ti amo? in arabo? - semoIino : ma perché mancate sempre di pochissimo 'jokes', potevi fare un gioco sulla fonetica di ct e shit... ma non devo ess… - sunfIohwa : come devo dirtelo che con mia madre non ci voglio parlare dio -

Ultime Notizie dalla rete : Devo dirtelo Eva Grimaldi attacca Valeria Marini/ 'Non lavare i piatti, ma almeno sparecchia!' ...il coraggio di dirtelo!". Dopo aver sentito queste parole Valeria Marini non ci ha più visto e ha interpellato Manila Nazzaro come sua testimone: "Manila non faccio le cose in più di quelle che devo ...

Pier a Novembre - Doooove? - Non lo so, dice che vuole andare assolutamente a Cognento, che lo devo accompagnare, ... - Non ci si arriva in autostrada? - Infatti, stavo per dirtelo, prendi l'autostrada direzione ...

Tom Cruise ha inviato 300 torte su un jet privato allo staff di "Mission: Impossible" Sky Tg24 ...il coraggio di!". Dopo aver sentito queste parole Valeria Marini non ci ha più visto e ha interpellato Manila Nazzaro come sua testimone: "Manila non faccio le cose in più di quelle che...- Doooove? - Non lo so, dice che vuole andare assolutamente a Cognento, che loaccompagnare, ... - Non ci si arriva in autostrada? - Infatti, stavo per, prendi l'autostrada direzione ...