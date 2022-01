De Nicola: “Ho ricevuto un’offerta irrinunciabile. Lavorerò per un nuovo club. Lasciatemi dire una cosa su Insigne” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alfonso De Nicola, ex medico SSC Napoli è pronto per una nuova avventura. Lavorerà in un nuovo club a Dubai. Nuova avventura sportiva per Alfonso De Nicola. L’ ex medico SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichirazioni a Radio Punto nuovo nel corso di Punto nuovo sport Show. “Domani vado a lavorare negli Emirati, ho il biglietto aereo in mattinata. In Italia mi hanno dato opportunità, offerte di lavoro anche da cliniche private. Io devo lavorare e ho accettato lo Sharja. Tutto vero, mi hanno dato un contratto dicendomi di scrivere una cifra e io sono anche stato abbastanza stretto. È bellissimo andare alla scoperta, finché sto bene fisicamente accetto. Sarò a 10 km da Dubai, in una società seria che si è dimostrata tale. Mi danno macchine, case e altri benefit vari che non si possono ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alfonso De, ex medico SSC Napoli è pronto per una nuova avventura. Lavorerà in una Dubai. Nuova avventura sportiva per Alfonso De. L’ ex medico SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichirazioni a Radio Puntonel corso di Puntosport Show. “Domani vado a lavorare negli Emirati, ho il biglietto aereo in mattinata. In Italia mi hanno dato opportunità, offerte di lavoro anche da cliniche private. Io devo lavorare e ho accettato lo Sharja. Tutto vero, mi hanno dato un contratto dicendomi di scrivere una cifra e io sono anche stato abbastanza stretto. È bellissimo andare alla scoperta, finché sto bene fisicamente accetto. Sarò a 10 km da Dubai, in una società seria che si è dimostrata tale. Mi danno macchine, case e altri benefit vari che non si possono ...

Advertising

napolipiucom : De Nicola: 'Ho ricevuto un'offerta irrinunciabile. Lavorerò per un nuovo club. Lasciatemi dire una cosa su Insigne'… - Nicola_Bressi : RT @AlanPanassiti: Nel giro di 12 ore ho ricevuto, dopo il ban (o auto cancellazione) di #Bidoli - Minacce di morte - Insulti di ogni gene… - Pecjosef : I media spiegano che Michele aveva già ricevuto le due dosi del vaccino anti covid... Un 29enne di San Nicola Tri… - Damianodanny1 : JOVANOTTI NON PENSA POSITIVO X POSITIVO CANTANTE RACCONTATO AVER CONTRATTO VIRUSIERI AVEVO 38 OGGI HO 37 E 2 PO… - nicola_official : RT @DomPepeLiberato: I soldi che ho ricevuto a Natale sono superiori al budget del Napoli per il mercato di gennaio -