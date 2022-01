Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò | poi cancella lo sfogo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022)ha attaccatosu Instagram. L’imprenditrice e modella si è sfogata ma poi hato una parte delle sue dichiarazioni Da un mese le due ragazze hanno rotto la loro amicizia.non avrebbe mandato giù l’interferenza disulla sua vita e i fatti legati a La Fazenda. Così l’avrebbe bloccata sui social, come aveva spiegato l’attrice ed ex gieffina. Quando si trovavano dentro la casa del Gf Vip 5 si erano date il nome di Rose adessorispondendo alle domande dei suoi follower si è sfogatala sua ex amica. “Se un giorno farò pace con? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto ...