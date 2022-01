Daniele Paitoni, ucciso a 7 anni dal padre che ha tentato di uccidere anche l’ex moglie (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2021 si è chiuso con un altro bilancio nerissimo sul fronte dei femmicidi: 75, quelli accertati di cui vi abbiamo raccontato anche in questo articolo, segno che la piaga della violenza verso le donne non accenna in alcun modo a placarsi. Ma anche questo anno appena iniziato parte nel peggiore dei modi, con la morte del piccolo Daniele Paitoni, 7 anni appena, assassinato dall’uomo che avrebbe dovuto proteggerlo, suo padre. Daniele Paitoni è la vittima di quella che in molti, sui social, definiscono l’ennesima “tragedia annunciata”: il genitore del bambino, Davide Paitoni, si trovava agli arresti domiciliari, scontati presso la casa del padre a Morazzone, vicino a Gazzada, nella provincia di Varese, per aver ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2021 si è chiuso con un altro bilancio nerissimo sul fronte dei femmicidi: 75, quelli accertati di cui vi abbiamo raccontatoin questo articolo, segno che la piaga della violenza verso le donne non accenna in alcun modo a placarsi. Maquesto anno appena iniziato parte nel peggiore dei modi, con la morte del piccolo, 7appena, assassinato dall’uomo che avrebbe dovuto proteggerlo, suoè la vittima di quella che in molti, sui social, definiscono l’ennesima “tragedia annunciata”: il genitore del bambino, Davide, si trovava agli arresti domiciliari, scontati presso la casa dela Morazzone, vicino a Gazzada, nella provincia di Varese, per aver ...

