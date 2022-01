Dall'obbligo vaccinale sul lavoro alla Dad: le mosse del governo in vista del Cdm (Di lunedì 3 gennaio 2022) Da questa mattina l'Italia è tornata a tingersi in prevalenza di giallo e, con Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia, sale a 11 il numero delle regioni - oltre 36 milioni di italiani - chiamate a elevare il livello d'allerta. Più che altro una soglia psicologica, cambierà in realtà poco, grazie al green pass rafforzato che permetterà comunque a vaccinati e guariti di svolgere tutte le attività, mentre l'obbligo di mascherina all'aperto era già stato introdotto, a prescindere dal colore, dal decreto Festività. Ma è anche il segno che la pandemia vive una fase di espansione, con il tasso di positività che ieri è schizzato al 21,9 per cento, seppure a fronte di un nuovo numero di casi che si è fermato a 61.046, un dato basso come accade sempre dopo i weekend (e questo in particolare, con il capodanno), ma particolarmente indicativo. Mercoledì il Cdm. Nuova stretta in ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Da questa mattina l'Italia è tornata a tingersi in prevalenza di giallo e, con Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia, sale a 11 il numero delle regioni - oltre 36 milioni di italiani - chiamate a elevare il livello d'allerta. Più che altro una soglia psicologica, cambierà in realtà poco, grazie al green pass rafforzato che permetterà comunque a vaccinati e guariti di svolgere tutte le attività, mentre l'di mascherina all'aperto era già stato introdotto, a prescindere dal colore, dal decreto Festività. Ma è anche il segno che la pandemia vive una fase di espansione, con il tasso di positività che ieri è schizzato al 21,9 per cento, seppure a fronte di un nuovo numero di casi che si è fermato a 61.046, un dato basso come accade sempre dopo i weekend (e questo in particolare, con il capodanno), ma particolarmente indicativo. Mercoledì il Cdm. Nuova stretta in ...

Advertising

borghi_claudio : Anche questa volta come la scorsa non chiedetemi cosa penso delle nuove assurde restrizioni. Io ero contrario sin d… - ladyonorato : Una sintesi sul tema dell’obbligo di prescrizione medica per i 'vaccini', confermato dall'AIFA: - GiovaQuez : Circolare di Rezza. Per chi ha ricevuto booster o seconda dose entro 120 giorni niente quarantena. Obbligo di masch… - Marco1999Busa : RT @jimmomo: Con la variante 'raffreddore' ormai dominante, vaccini che non immunizzano, numeri delle ospedalizzazioni sostenibili, lontani… - fullloveness : Oggi ho ricevuto la bolletta del gas +230€ in più @GiorgiaMeloni 470€ da pagare entro 15 gg ok questo mese non mang… -