Dalla guerra nucleare ai missili ipersonici: cosa ci dice la dichiarazione congiunta delle potenze mondiali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen – I capi di Stato delle principali potenze mondiali, ovvero Stati Uniti, Cina, Russia, Gran Bretagna e Francia, hanno adottato una dichiarazione congiunta riguardo la “prevenzione della guerra nucleare e la corsa agli armamenti”. Il documento ufficiale è stato pubblicato oggi sul sito web del Cremlino. Prevenire “la guerra nucleare” “Consideriamo responsabilità primaria prevenire la guerra tra Stati nucleari – si legge nella dichiarazione – Non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e non dovrebbe mai essere scatenata. Poiché l’uso di armi nucleari avrebbe conseguenze di vasta portata, tali armi, finché continueranno a esistere, devono servire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen – I capi di Statoprincipali, ovvero Stati Uniti, Cina, Russia, Gran Bretagna e Francia, hanno adottato unariguardo la “prevenzione dellae la corsa agli armamenti”. Il documento ufficiale è stato pubblicato oggi sul sito web del Cremlino. Prevenire “la” “Consideriamo responsabilità primaria prevenire latra Stati nucleari – si legge nella– Non ci possono essere vincitori in unae non dovrebbe mai essere scatenata. Poiché l’uso di armi nucleari avrebbe conseguenze di vasta portata, tali armi, finché continueranno a esistere, devono servire ...

