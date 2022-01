Dal Cts ai politici Cresce il fronte dell' obbligo vaccinale

(Di lunedì 3 gennaio 2022) C’è chi è sempre stato a favore e negli ultimi giorni ha ribadito le proprie argomentazioni. Chi invece ha cambiato idea dopo il sensibile aumento di contagi dovuto alla diffusionea variante Omicron. Chi poi lo ritiene una sorta di “rimedio” all’inadeguatezzae altre soluzioni prese dal governo. Negli ultimi giorni si è assistito ad un fiorire di reazioni favorevoli all’ipotesi di obblòigo. Sociologi, scienziati,, ma anche personaggia società civile hanno spiegato le motivazioni per cui sostengono l’. Uno degli ultimi è stato il sociologo e politologo Luca Ricolfi, che oggi, in un’analisi scritta su laRepubblica dal titolo “Le ragioni” ha spiegato come l’...

l_camurria : @IlRiccetto In famiglia abbiamo medici, stiamo seguendo il percorso stabilito dal cts - Alessan42745900 : RT @AlexGiudetti: Si chiede un confronto e una risposta da parte del governo e del CTS ad alcune domande poste da medici, scienziati, ricer… - GRETA1SGARBO : RT @AlexGiudetti: Si chiede un confronto e una risposta da parte del governo e del CTS ad alcune domande poste da medici, scienziati, ricer… - Hibbing59 : RT @AlexGiudetti: Si chiede un confronto e una risposta da parte del governo e del CTS ad alcune domande poste da medici, scienziati, ricer… - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Da pochi giorni hanno reso noto che dopo 5 mesi dalla seconda dose l'efficacia del vaccino (come protezione dal contagio) p… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Cts

E' legata ai colori e agli automatismi che vengono previstidecreto del Governo. Quindi ... Per il, spiega invece l'epidemiologo Donato Greco, che ne va parte, 'la scuola non rappresenta un ......italiana del farmaco Aifa nella nota in cui annunciava l'autorizzazione da parte del suodi ... Il molnupiravir sarà distribuito dalla Struttura Commissariale alle Regioni4 gennaio e per la sua ...Sono un milione gli italiani positivi al Covid. Da oggi quattro nuove Regioni (Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia) raggiungeranno in zona ...Sandra Zampa (Pd), consulente del ministro della Salute Speranza e già sottosegretaria nel governo Conte, spiega a Fanpage ...