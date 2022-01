Dakar 2022, Danilo Petrucci racconta il ritiro: “Non è stato possibile riparare la moto” – VIDEO (Di lunedì 3 gennaio 2022) Danilo Petrucci è stato costretto al ritiro nel corso della seconda frazione della Dakar 2022, competizione che si sta svolgendo in questi giorni nel deserto dell’Arabia Saudita. L’ex centauro del motomondiale ha dato spettacolo dimostrandosi uno dei più veloci nei primi chilometri cronometrati. L’alfiere di KTM ha commentato ai microfoni dell’evento raid più famoso e faticoso al mondo: “Ho fatto una buona prima parte, mi sono divertito ed ho raggiunto due altri miei rivali. Al 170° chilometro ho avuto un problema, ho rotto qualcosa. Ho provato a riparare la moto e di capire quale fosse il danno, ma non ho potuto fare nulla”. In base ai nuovi regolamenti della corsa, il nostro connazionale tornerà in prova, ma per ovvi motivi non avrà ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022)costretto alnel corso della seconda frazione della, competizione che si sta svolgendo in questi giorni nel deserto dell’Arabia Saudita. L’ex centauro delmondiale ha dato spettacolo dimostrandosi uno dei più veloci nei primi chilometri cronometrati. L’alfiere di KTM ha commentato ai microfoni dell’evento raid più famoso e faticoso al mondo: “Ho fatto una buona prima parte, mi sono divertito ed ho raggiunto due altri miei rivali. Al 170° chilometro ho avuto un problema, ho rotto qualcosa. Ho provato alae di capire quale fosse il danno, ma non ho potuto fare nulla”. In base ai nuovi regolamenti della corsa, il nostro connazionale tornerà in prova, ma per ovvi motivi non avrà ...

