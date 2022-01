Dad alle superiori nel Lazio fino al 18 gennaio? La Regione interviene: “Fake news, non è vero” (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Regione Lazio, con una nota, interviene in merito alla notizia circolata riguardante un differimento del ritorno all'attività in presenza per gli studenti delle scuole superiori con automatica attivazione della didattica a distanza fino al 18 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) La, con una nota,in merito alla notizia circolata riguardante un differimento del ritorno all'attività in presenza per gli studenti delle scuolecon automatica attivazione della didattica a distanzaal 18. L'articolo .

