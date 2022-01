“Da quando cerchiamo una gravidanza ho il pene infiammato: è normale?” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Salve dottore, io e mia moglie stiamo cercando da qualche mese un bebè e quando è il periodo dell’ovulazione abbiamo rapporti sessuali molto frequenti. Purtroppo però penso che la tanta attività sessuale mi abbia irritato il glande e in più ho fastidio durante la minzione, che sembra essere diventata anche più frequente di prima. È un problema dovuto alle troppe sollecitazioni? Come posso risolvere velocemente? Dovrei fare degli esami? La ringrazio molto. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Salve dottore, io e mia moglie stiamo cercando da qualche mese un bebè eè il periodo dell’ovulazione abbiamo rapporti sessuali molto frequenti. Purtroppo però penso che la tanta attività sessuale mi abbia irritato il glande e in più ho fastidio durante la minzione, che sembra essere diventata anche più frequente di prima. È un problema dovuto alle troppe sollecitazioni? Come posso risolvere velocemente? Dovrei fare degli esami? La ringrazio molto. L'articolo proviene daOnLine.

FedericoCiacca3 : RT @AnnaMDiGennaro: Lo sguardo di Gesù, ci scalda, ci rinfranca, ci abbraccia, ci coccola, ci fa vibrare il cuore. E anche quando noi cerch… - Giotir : RT @Ferula18: Quando diciamo o pensiamo 'Non è facile' cerchiamo in realtà un alibi. Non nego le difficoltà ma credo occorra una spinta, un… - AnnaMDiGennaro : Lo sguardo di Gesù, ci scalda, ci rinfranca, ci abbraccia, ci coccola, ci fa vibrare il cuore. E anche quando noi c… - stebellentani : @rancostantino @santinilore79 @puntina00 @poivre74 @c_valentina79 @barrymansixty1 Mi pare che (almeno nel dibattito… - AntoSoleKat : @Savy0312 @XX83106877 Ok, ma cerchiamo di difendere Sole quando viene chiamata malata di mente senza motivi pet es.… -

Ultime Notizie dalla rete : quando cerchiamo IMU, c'è un Bonus a sorpresa per il 2022: chi potrà tirare un sospiro di sollievo In questo caso però, potrebbero essere cambiate anche le fasce dei beneficiari, quindi cerchiamo di ... saranno conosciuti in via definitiva solo quando definiti dal decreto del Ministro della Cultura ...

Assegno unico figli: quando spettano le maggiorazioni per ISEE e lavoro? Cerchiamo di capire a chi spettano. Maggiorazioni lavoro per Assegno Unico Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativa 230 del 21 dicembre 2021, è riportato chiaramente che: "Nel caso in cui ...

Assegno unico figli: quando spettano le maggiorazioni per ISEE e lavoro? Orizzonte Scuola In questo caso però, potrebbero essere cambiate anche le fasce dei beneficiari, quindidi ... saranno conosciuti in via definitiva solodefiniti dal decreto del Ministro della Cultura ...di capire a chi spettano. Maggiorazioni lavoro per Assegno Unico Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativa 230 del 21 dicembre 2021, è riportato chiaramente che: "Nel caso in cui ...