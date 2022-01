Advertising

fattoquotidiano : La crisi dimenticata di Air Italy. Dal primo gennaio oltre 1.300 lavoratori senza occupazione e senza Cig, nel sile… - giancarlo3456 : RT @MediasetTgcom24: Crisi Air Italy, arrivano le prime lettere di licenziamento #airitaly - Labellasospesa : RT @MediasetTgcom24: Crisi Air Italy, arrivano le prime lettere di licenziamento #airitaly - MediasetTgcom24 : Crisi Air Italy, arrivano le prime lettere di licenziamento #airitaly - fisco24_info : Trasporto aereo, con crisi Air Italy chiude anno nero. In 2022 scommessa Ita: Peggio di così il 2021 per il traspor… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Air

Adnkronos

... che non è stata prorogata, arrivano le prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti dell'ormai ex compagnia aerea sardo - qatariotaItaly. La comunicazione, anticipata via ...... nel 2012, in pienaeconomica, i saldi invernali generavano acquisti per complessivi 6,1 ... si va in scena con Shakespeare! Love is in theanticipazioni 29 dicembre: il segreto svelato Scuola:...A 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, che non è stata prorogata, arrivano le prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti dell'ormai ex compagnia aerea sardo-qatariota ...Sessantanove tavoli aperti, con il futuro in bilico per oltre 80mila lavoratori. Si apre così il 2022 sul fronte delle crisi aziendali in Italia. Situazioni che in alcuni casi si trascinano da anni e ...