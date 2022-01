Crediamo di esprimere un voto libero ma non facciamo che consolidare la gerarchia (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Monica Valendino Dove le persone comuni vedono disastri, la politica e i suoi sostenitori finanziari vedono opportunità. Da sempre è stato così, non è da meno una pandemia. Un buon test dunque per cercare di consolidare la gerarchia di cui è costituita la stessa politica, che dovrebbe essere sulla carta la più elaborata delle attività umane. Condizionale d’obbligo, ovviamente: ogni animale su questo pianeta cerca di organizzarsi socialmente per cercare di trarre beneficio come specie sull’ambiente che lo circonda. L’essere umano, animale biologicamente uguale agli altri, ma con uno sviluppato intelletto non è da meno: solo che invece di trovare una strada comune per armonizzare i rapporti individuali ed economici su scala planetaria, si attiva quotidianamente per soddisfare un atavico egoismo che poi va a costituire la scala gerarchica che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Monica Valendino Dove le persone comuni vedono disastri, la politica e i suoi sostenitori finanziari vedono opportunità. Da sempre è stato così, non è da meno una pandemia. Un buon test dunque per cercare diladi cui è costituita la stessa politica, che dovrebbe essere sulla carta la più elaborata delle attività umane. Condizionale d’obbligo, ovviamente: ogni animale su questo pianeta cerca di organizzarsi socialmente per cercare di trarre beneficio come specie sull’ambiente che lo circonda. L’essere umano, animale biologicamente uguale agli altri, ma con uno sviluppato intelletto non è da meno: solo che invece di trovare una strada comune per armonizzare i rapporti individuali ed economici su scala planetaria, si attiva quotidianamente per soddisfare un atavico egoismo che poi va a costituire la scala gerarchica che ci ...

