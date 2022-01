Covid: verso super green pass per Pa e privato, Draghi lavora per evitare strappi (2) (Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) - D'altronde la possibilità di introdurre l'obbligo all'intero mondo del lavoro, senza distinzioni tra pubblico e privato -soluzione fortemente caldeggiata dal ministro della Pa Renato Brunetta- venne già vagliata e discussa nel Cdm del 23 dicembre scorso -oltre che nella riunione del 29 dello scorso mese- ma poi non si tradusse in una norma per i dubbi sollevati, in particolare, da Lega e M5S: la prima critica sull'introduzione di una nuova stretta sui vaccini, la seconda, invece, scettica sulla scelta di procedere sul solo mondo del lavoro, lasciando fuori, ad esempio, disoccupati o studenti universitari. Meglio darsi più tempo, il ragionamento dei 5 Stelle al tavolo con Draghi, comunicare al meglio ai cittadini la scelta di arrivare all'obbligo e non lasciare nessuno fuori. Anche se nello stesso M5S non mancano le divisioni sulla linea ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) - D'altronde la possibilità di introdurre l'obbligo all'intero mondo del lavoro, senza distinzioni tra pubblico e-soluzione fortemente caldeggiata dal ministro della Pa Renato Brunetta- venne già vagliata e discussa nel Cdm del 23 dicembre scorso -oltre che nella riunione del 29 dello scorso mese- ma poi non si tradusse in una norma per i dubbi sollevati, in particolare, da Lega e M5S: la prima critica sull'introduzione di una nuova stretta sui vaccini, la seconda, invece, scettica sulla scelta di procedere sul solo mondo del lavoro, lasciando fuori, ad esempio, disoccupati o studenti universitari. Meglio darsi più tempo, il ragionamento dei 5 Stelle al tavolo con, comunicare al meglio ai cittadini la scelta di arrivare all'obbligo e non lasciare nessuno fuori. Anche se nello stesso M5S non mancano le divisioni sulla linea ...

