Covid, un altro decesso al "San Pio": inaugurata la terapia intensiva neonatale

Tempo di lettura: < 1 minutoAll'ospedale "San Pio" di Benevento, dove continuano ad aumentare i ricoveri a causa del Covid-19. Sono ben 70 i pazienti che si trovano presso il nosocomio cittadino: 28 sanniti e 39 residenti in altre province. Il decesso riguarda una donna di 90 anni di Benevento. Intanto una buona notizia per la cura del virus contratto dai nascituri durante la gravidanza della mamma: inaugurata la terapia intensiva neonatale Covid che eviterà lo spostamento verso altro nosocomio distante da Benevento. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

