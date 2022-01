Covid: Rosato, 'Italia Viva per obbligo vaccinale' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Noi pensiamo che l'obbligo vaccinale sia una strada verso la quale dovremo andare. Ne discuteremo con altri partiti della maggioranza". Lo afferma ad AffarItaliani.it il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. "E' evidente che all'obbligo vaccinale deve corrispondere una riflessione su quali sanzioni applicare per chi comunque decidesse di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid. Il tema non è semplice, la strada è quella di disincentivi e sanzioni per i No Vax. Importante è anche continuare a insistere con una forte campagna di informazione". obbligo vaccinale sopra i 18 anni o anche per i bambini e i ragazzi dai 5 anni in su? "Lasciamo stare i minorenni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Noi pensiamo che l'sia una strada verso la quale dovremo andare. Ne discuteremo con altri partiti della maggioranza". Lo afferma ad Affarni.it il presidente diEttore. "E' evidente che all'deve corrispondere una riflessione su quali sanzioni applicare per chi comunque decidesse di non sottoporsi alla vaccinazione contro il. Il tema non è semplice, la strada è quella di disincentivi e sanzioni per i No Vax. Importante è anche continuare a insistere con una forte campagna di informazione".sopra i 18 anni o anche per i bambini e i ragazzi dai 5 anni in su? "Lasciamo stare i minorenni. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rosato Pd. Renzi replica alla 'ricetta del dottor D'Alema'. Torna e dà del malato a chi lo portò al 40% 5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021 Covid. Mistero dei dati con le ... Duro anche il presidente di Iv, Ettore Rosato : "D'Alema annuncia che intende rientrare nel Pd ormai ...

Covid: Rosato (IV), 'obbligo vaccinale necessario' 'Sarò lapidario. É necessaria la vaccinazione obbligatoria. Il green pass sta aiutando il paese a riprendersi e chi non se ne rende conto fa disinformazione o peggio'. Lo dice Ettore Rosato, presidente di Iv, al 'Riformista'. 'I vaccini funzionano e anche green pass e super green pass stanno ottenendo i risultati sperati. Sulla campagna vaccinale è stato fatto e si continua a fare ...

5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... Duro anche il presidente di Iv, Ettore: "D'Alema annuncia che intende rientrare nel Pd ormai ..."