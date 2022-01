Covid, rinvio aperture scuole di 20-30 giorni: si valuta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il ritorno a scuola dopo le festività natalizie potrebbe slittare causa Covid e variante Omicron di una ventina-trentina di giorni. Questa è la richiesta che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola. Prendere 20/30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio, che avrà a gennaio probabilmente un’altra spinta, e di sviluppare, in questi giorni, la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca”. “Non sarebbe di certo una misura ideale ma consentirebbe di riprendere a breve le lezioni in presenza con maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie, per il personale scolastico”, ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il ritorno a scuola dopo le festività natalizie potrebbe slittare causae variante Omicron di una ventina-trentina di. Questa è la richiesta che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplicedel ritorno a scuola. Prendere 20/30di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio, che avrà a gennaio probabilmente un’altra spinta, e di sviluppare, in questi, la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca”. “Non sarebbe di certo una misura ideale ma consentirebbe di riprendere a breve le lezioni in presenza con maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie, per il personale scolastico”, ...

Advertising

CottarelliCPI : Inter e Juve congiuntamente chiedono il rinvio della finale di supercoppa per la situazione Covid, ma la Lega di Se… - capuanogio : Non esiste alcuna analogia tra il pre #JuventusNapoli dell’ottobre 2020 e quello di oggi. E cominciare a discutere… - nuovasocieta : Covid, rinvio aperture scuole di 20-30 giorni: si valuta - BFCNews1909 : #SerieA Nessun rinvio per le prime due giornate di ritorno comprese tra giovedì 6 e domenica 9, nonostante il press… - EnzoSan69 : #Covid_19, bravo @VincenzoDeLuca ???? #Scuole chiuse in #Campania, De Luca propone il rinvio del ritorno a #scuola di… -