Covid | Ricci Pd | ‘governo ascolti sindaci | green pass per studenti’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – "Per assicurare una scuola in presenza occorre il green pass obbligatorio, non abbiamo alternative". A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, il Presidente di Ali (Autonomie Locali Italiane) e coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci, rilancia il certificato verde per gli studenti, proposta sottoscritta da centinaia di sindaci e indirizzata al Governo lo scorso 18 dicembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

