Covid, riattivazione immediata del green pass per i guariti: basta un tampone (negativo) per riaverlo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fra una settimana, il 10 gennaio, entra in vigore il decreto che permette l'accesso nei locali pubblici e nei luoghi dello spettacolo e l'uso dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza e locali soltanto a vaccinati e guariti. riattivazione automatica del green pass per chi guarisce dal Covid. Dopo il caos di questi giorni, il governo decide di cambiare la procedura per i cittadini positivi al virus. L'articolo .

