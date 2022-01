Covid, quasi un bambino su 10 ha ricevuto la prima dose di vaccino (Di lunedì 3 gennaio 2022) commenta Nella fascia 5 - 11 anni il 9,23% dei bambini, in 337.597, ha ricevuto una dose di vaccino contro il Covid. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) commenta Nella fascia 5 - 11 anni il 9,23% dei bambini, in 337.597, haunadicontro il. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: India, quasi triplicati i casi in una settimana - MediasetTgcom24 : Usa, Fauci: 'Casi Covid in aumento quasi verticale, ma picco vicino' #omicron - MediasetTgcom24 : Covid, in India casi quasi triplicati in una settimana #covid - alessandrosv82 : RT @super_caz: @_saraebasta Due anni fa ebbi l'influenza. 3 giorni con la febbre a 39, il 4, sfrebbrato,andai al lavoro. Ma tosse e raffred… - Claudia02236889 : @scomesara Idem non vaccinata soggetto fragile mai positiva , nel mio paese la maggioranza dei vaccinati tutti con… -