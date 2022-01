Covid oggi Vda, 296 nuovi contagi: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 296 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 3 dicembre in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto nella Regione per complicazioni legate al Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.878 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 58 persone. In totale i positivi nella Regione sono 2.831. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 296 ida Coronavirus, lunedì 3 dicembre in Valle d’Aosta, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto nella Regione per complicazioni legate al. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.878 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 58 persone. In totale i positivi nella Regione sono 2.831. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

