Covid oggi Toscana, 6.952 contagi: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 6.952 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.952 su 27.639 test di cui 15.673 tamponi molecolari e 11.966 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 25,15% (60,6% sulle prime diagnosi)”. E fa sapere inoltre: “Vaccini attualmente somministrati: 7.220.922”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 6.952 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 6.952 su 27.639 test di cui 15.673 tamponi molecolari e 11.966 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 25,15% (60,6% sulle prime diagnosi)”. E fa sapere inoltre: “Vaccini attualmente somministrati: 7.220.922”. L'articolo proviene da Italia Sera.

