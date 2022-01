Covid oggi Svizzera, 38.437 contagi in 96 ore (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelle ultime 96 ore, in Svizzera si sono registrati 38.437 nuovi contagi da Covid, 33 decessi e 150 ricoveri per il virus. I dati riportati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), sono in calo rispetto al weekend di Natale. Allora, sempre nell’arco di quattro giorni, erano stati registrati 36.261 contagi, 69 decessi e 345 ricoveri. Al momento vi sono 631 malati Covid in terapia intensiva. Nel corso delle ultime 96 ore sono stati trasmessi i risultati di 144.131 test, con un tasso di positività è del 26,7%, contro il 17,1% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 64,2% dei casi esaminati in dettaglio, che rappresentano comunque una piccola quota del totale. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 172.209, ovvero 1977,29 ogni 100.000 abitanti. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelle ultime 96 ore, insi sono registrati 38.437 nuovida, 33 decessi e 150 ricoveri per il virus. I dati riportati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), sono in calo rispetto al weekend di Natale. Allora, sempre nell’arco di quattro giorni, erano stati registrati 36.261, 69 decessi e 345 ricoveri. Al momento vi sono 631 malatiin terapia intensiva. Nel corso delle ultime 96 ore sono stati trasmessi i risultati di 144.131 test, con un tasso di positività è del 26,7%, contro il 17,1% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 64,2% dei casi esaminati in dettaglio, che rappresentano comunque una piccola quota del totale. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 172.209, ovvero 1977,29 ogni 100.000 abitanti. ...

