Covid oggi Scozia, record di 20.217 contagi: mai così tanti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 20.217 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Scozia, il dato più alto nelle 24 ore dall’inizio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie scozzesi segnalando un tasso di positività ai test del 35%. Inoltre, per la prima volta da diversi mesi, il numero di persone ricoverate in ospedale con Covid-19 ha superato le mille unità, come scrive il Guardian. Non sono stati segnalati nuovi decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 20.217 i nuovida coronavirus registrati in, il dato più alto nelle 24 ore dall’inizio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie scozzesi segnalando un tasso di positività ai test del 35%. Inoltre, per la prima volta da diversi mesi, il numero di persone ricoverate in ospedale con-19 ha superato le mille unità, come scrive il Guardian. Non sono stati segnalati nuovi decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

