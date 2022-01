Covid oggi Sardegna, 543 contagi e 1 morto: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 543 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 3 gennaio. Si registra inoltre un altro morto, si tratta di una donna di 73 anni residente nella provincia di Nuoro. 2.420 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.637 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 ( 1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 174 (15 in più di ieri). 9.444 sono i casi di isolamento domiciliare (328 in più di ieri). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 543 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 3. Si registra inoltre un altro, si tratta di una donna di 73 anni residente nella provincia di Nuoro. 2.420 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.637 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 ( 1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 174 (15 in più di ieri). 9.444 sono i casi di isolamento domiciliare (328 in più di ieri). L'articolo proviene da Italia Sera.

