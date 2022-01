Covid oggi Liguria, 815 contagi e 5 morti: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 815 i nuovi contagi da coronavirus oggi, lunedì 3 gennaio in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.298 tamponi molecolari e 4.729 tamponi antigenici rapidi. I ricoverati sono 578, 21 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 46, una in meno nelle ultime 24 ore. I positivi al momento nella Regione sono 20.142. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Imperia a 224, La Spezia a 219, Genova a 198 e Savona a 174. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 815 i nuovida coronavirus, lunedì 3in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri isono stati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.298 tamponi molecolari e 4.729 tamponi antigenici rapidi. I ricoverati sono 578, 21 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 46, una in meno nelle ultime 24 ore. I positivi al momento nella Regione sono 20.142. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Imperia a 224, La Spezia a 219, Genova a 198 e Savona a 174. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Fiaso, 13mila operatori sanitari positivi ma ospedali reggono Gli infermieri positivi, rileva invece la Fnopi, sono a oggi 7160 e 6000 i non vaccinati sospesi ... la possibilità di stabilizzare il personale assunto nel corso dell'emergenza Covid. "Arriva una ...

Covid oggi Emilia, 8.014 contagi e 17 morti: bollettino 3 gennaio I dati della Regione Sono 8.014 i nuovi contagi da Coronavirus oggi , lunedì 3 gennaio 2022, in Emilia Romagna secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 17 morti . Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.140 ...

Coronavirus oggi.Genova, 150 positivi su nave da crociera, isolati insieme a contatti stretti Il Sole 24 ORE Covid oggi Calabria, 1.073 contagi e 5 morti: bollettino 3 gennaio Sono 1.073 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 morti. I 1.073 nuovi casi di ...

Ricerca, via libera del Ministero al Renato Dulbecco Institute di Lamezia LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Ha ottenuto il via libera da parte della competente commissione scientifica del ministero per il Sud il Renato Dulbecco Institute, un centro d’eccellenza per la produzione ...

