Covid oggi Lazio, 5.614 contagi e 15 morti. A Roma 2.961 nuovi casi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 5.614 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 3 gennaio 2022, nel Lazio secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.065 molecolari e 27.837 antigenici con un tasso di positività al 12,7%. I ricoverati sono 1.199, 26 in più da ieri e 158 le terapie intensive occupate, 6 in più nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 1.234. I casi a Roma città sono a quota 2.961. In dettaglio nella Asl Roma 1 sono 940 i nuovi casi e 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Mentre nella Asl Roma 2 i contagi sono 1.432 e 2 i morti. Un decesso nella Asl ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 5.614 ida Coronavirus, lunedì 3 gennaio 2022, nelsecondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.065 molecolari e 27.837 antigenici con un tasso di positività al 12,7%. I ricoverati sono 1.199, 26 in più da ieri e 158 le terapie intensive occupate, 6 in più nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 1.234. Icittà sono a quota 2.961. In dettaglio nella Asl1 sono 940 ie 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Mentre nella Asl2 isono 1.432 e 2 i. Un decesso nella Asl ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - Agenzia_Ansa : Da oggi in zona gialla anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. Attesa per il 5 una nuova stretta, con l'allarga… - Italia7177 : Oggi ho incontrato un mio amico,pensionato,che vive per 6 mesi l'anno in Tunisa,e così facendo percepisce l'intera… - StraNotizie : Covid oggi Italia, 68.052 contagi e 140 morti: bollettino 3 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Coronavirus, in Italia XX vittime e YY nuovi casi Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute. Il tasso di positività odierno è del 15,28%, con 445.321 tamponi processati Oggi il report nazionale Covid - 19 riscontra 68.052 nuovi casi con 445.321 tamponi processati, e quindi un tasso di positività del 15,28%. Le vittime sono state 140. Marche, 519 casi in 24 ore, ...

Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 gennaio: 68.052 nuovi casi, i morti sono 140 Le note del bollettino approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del bollettino si legge che: "la Regione Abruzzo comunica che tra i deceduti di oggi, ...

Coronavirus oggi. Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine Ffp2 a 75 centesimi Il Sole 24 ORE TENNIS: GASQUET POSITIVO AL COVID, IN ISOLAMENTO A MELBOURNE A Melbourne per prendere parte al primo Atp 250 previsto sul cemento australiano - al primo turno avrebbe dovuto affrontare Ivashka -, il 35enne tennista francese è risultato positivo al Covid-19 ...

Basket, rinviate anche le partite in calendario l’8 e 9 gennaio Le partite delle squadre senesi di Costone, Mens Sana e Virtus, originariamente previste per l8 e 9 gennaio, sono state rinviate.

Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute. Il tasso di positività odierno è del 15,28%, con 445.321 tamponi processatiil report nazionale- 19 riscontra 68.052 nuovi casi con 445.321 tamponi processati, e quindi un tasso di positività del 15,28%. Le vittime sono state 140. Marche, 519 casi in 24 ore, ...Le note del bollettino approfondimento Vaccino: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del bollettino si legge che: "la Regione Abruzzo comunica che tra i deceduti di, ...A Melbourne per prendere parte al primo Atp 250 previsto sul cemento australiano - al primo turno avrebbe dovuto affrontare Ivashka -, il 35enne tennista francese è risultato positivo al Covid-19 ...Le partite delle squadre senesi di Costone, Mens Sana e Virtus, originariamente previste per l8 e 9 gennaio, sono state rinviate.