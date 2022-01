Covid oggi Lazio, 5.614 contagi e 15 morti. A Roma 2.961 nuovi casi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 5.614 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 3 gennaio 2022, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.065 molecolari e 27.837 antigenici con un tasso di positività al 12,7%. I ricoverati sono 1.199, 26 in più da ieri e 158 le terapie intensive occupate, 6 in più nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 1.234. I casi a Roma città sono a quota 2.961. In dettaglio nella Asl Roma 1 sono 940 i nuovi casi e 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Mentre nella Asl Roma 2 i contagi sono 1.432 e 2 i morti. Un decesso nella Asl Roma 3 dove ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 5.614 ida Coronavirus, lunedì 3 gennaio 2022, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.065 molecolari e 27.837 antigenici con un tasso di positività al 12,7%. I ricoverati sono 1.199, 26 in più da ieri e 158 le terapie intensive occupate, 6 in più nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 1.234. Icittà sono a quota 2.961. In dettaglio nella Asl1 sono 940 ie 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Mentre nella Asl2 isono 1.432 e 2 i. Un decesso nella Asl3 dove ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - Agenzia_Ansa : Da oggi in zona gialla anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. Attesa per il 5 una nuova stretta, con l'allarga… - IlSanta63 : @bardin_R @leliagnols @Lollo__25 va bene, vacciniamo le persone che non ne hanno bisogno, vacciniamo i bambini di t… - cotrozzi_lisa : RT @Italia7177: Oggi ho incontrato un mio amico,pensionato,che vive per 6 mesi l'anno in Tunisa,e così facendo percepisce l'intera pensione… -