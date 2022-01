Covid oggi Italia, 68.052 contagi e 140 morti: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 68.052 i nuovi contagi da coronavirus in Italia di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute.? Si registrano inoltre altri 140 morti. +577 i ricoverati, +32 i pazienti in terapia intensiva, 445.321 i tamponi effettuati per un tasso di positività che si attesta al 15,3%. Ecco i dati regione per regione: LAZIO – Sono 5.614 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio oggi, lunedì 3 gennaio 2022, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.065 molecolari e 27.837 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 68.052 i nuovida coronavirus indi, lunedì 32022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute.? Si registrano inoltre altri 140. +577 i ricoverati, +32 i pazienti in terapia intensiva, 445.321 i tamponi effettuati per un tasso di positività che si attesta al 15,3%. Ecco i dati regione per regione: LAZIO – Sono 5.614 i nuovida Coronavirus nel Lazio, lunedì 32022, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 15. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.065 molecolari e 27.837 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - Agenzia_Ansa : Da oggi in zona gialla anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. Attesa per il 5 una nuova stretta, con l'allarga… - Saima56761629 : RT @italianarmyfam_: ??YOONGI È UFFICIALMENTE GUARITO DAL COVID-19 ???? “Vorremmo informarvi che il membro SUGA dei BTS si è completamente r… - DanielsunIt : RT @FmMosca: Nelle navi da crociera dove sono TUTTI VACCINATI si diffonde il COVID (una oggi ha attraccato a Genova). CHI L’HA DIFFUSO? È l… -