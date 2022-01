Covid oggi Fvg, 453 contagi e 6 morti: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 453 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 6 morti. Su 2.092 tamponi molecolari sono stati rilevati 269 nuovi casi, con una percentuale di positività del 12,86%. Mentre su 4.976 test rapidi antigenici realizzati sono emersi altri 184 casi (3,70%), ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La prima fascia d’età per quel che riguarda il contagio odierno è la 40-49 (18,98%), seguita dalla 0-19 (17,44), dalla 50-59 (15,89), dalla 20-29 (15,23) e infine dalla 30-39 (12,80%). I casi positivi odierni sono dati per il 53,64% da donne e per il 46,36% da uomini. I 6 nuovi decessi riguardano: un uomo di 83 anni di Venzone ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 453 i nuovida coronavirusin Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. Su 2.092 tamponi molecolari sono stati rilevati 269 nuovi casi, con una percentuale di positività del 12,86%. Mentre su 4.976 test rapidi antigenici realizzati sono emersi altri 184 casi (3,70%), ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La prima fascia d’età per quel che riguarda ilo odierno è la 40-49 (18,98%), seguita dalla 0-19 (17,44), dalla 50-59 (15,89), dalla 20-29 (15,23) e infine dalla 30-39 (12,80%). I casi positivi odierni sono dati per il 53,64% da donne e per il 46,36% da uomini. I 6 nuovi decessi riguardano: un uomo di 83 anni di Venzone ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - Corriere : Chi muore di Covid, in Italia: «Per i non vaccinati rischio 56 volte più alto di chi ha la terza dose» - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Covid in #Francia, i numeri di oggi. #ultimora - P4411nn4U : RT @OrtigiaP: Caro #Mattarella la sua ossessione di ricordare quanto siano stati determinanti i vaccini le fa dimenticare la realtà attuale… -