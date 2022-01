Covid oggi Emilia, 8.014 contagi e 17 morti: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 8.014 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 3 gennaio 2022, in Emilia Romagna secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 17 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.140 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 1.207. I ricoveri in terapia intensiva sono 131, uno in più da ieri, mentre i pazienti nei reparti Covid sono 1.528, 77 in più da ieri. Dei 131 ricoveri in terapia intensiva, fa sapere la Regione, 95 sono non vaccinati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 8.014 i nuovida Coronavirus, lunedì 32022, inRomagna secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 17. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.140 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 1.207. I ricoveri in terapia intensiva sono 131, uno in più da ieri, mentre i pazienti nei repartisono 1.528, 77 in più da ieri. Dei 131 ricoveri in terapia intensiva, fa sapere la Regione, 95 sono non vaccinati. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - Agenzia_Ansa : Da oggi in zona gialla anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. Attesa per il 5 una nuova stretta, con l'allarga… - razorblack66 : RT @LaPiramide__: TENETEVI?? Conoscente (malato oncologico) ha il covid. L'usca fa un tampone giorno 30. Oggi hanno chiamato per dirle di… - flc_crea : RT @susannacenni: Serve ancora tanta #prudenza, #vaccinazione e uso mascherine #ffp2 per contenere contagio #covid e tutelare salute propri… -