Covid, mezza Italia in zona gialla e una regione si avvicina all'arancione: la situazione nel Paese (Di lunedì 3 gennaio 2022) La fotografia attuale dell'Italia, che si affaccia al 2022 ancora nel segno della lotta al Covid, ritrae mezzo Paese in zona gialla e una regione prossima all'arancione. La variante Omicron corre e, secondo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, ci sarebbero i presupposti per introdurre l'obbligo vaccinale. Intanto, sul tavolo del Governo si irrobustiscono i nodi Super Green pass e scuola e nuove misure si profilano all'orizzonte. Covid: mezza Italia in zona gialla, una regione verso l'arancione Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento restano in zona

